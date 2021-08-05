Altın alacaklar için tarih verildi! Alım ve satım yapılacak seviye...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Clarida, Dallas Fed Başkanı Kaplan ve San Francisco Fed Başkanı Daly'den gelen varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımına yönelik değerlendirmeler altın fiyatlarını geriletti. Gram altın da 500 liranın altında. İşte son durum...

Stratejist Cüneyt Paksoy, UZMANPARA'ya yaptığı altın değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan teknik sıkışma temel hikayeye de yansımış durumda. Altın fiyatlarını yukarı çeken kriterler hem güvenli liman hem de emtia etkisi olarak ikiye ayrılıyor.

Bu kriterlere baktığımızda; pandemi de yeni dalga ihtimali, jeopolitik riskler, küresel iklim değişimlerinin başta gıda fiyatları olmak üzere ekonomik ve sosyal etkileri, ticaret savaşları dışında, parasal genişlemenin daha uzun bir süre masada kalması ile emtia tarafında yaşanacak yükselişlerin altın fiyatlarını desteklemesi.

Sıkışma her geçen gün artıyor

Bu kriterlerin çoğu aktif olarak masada kalmasına rağmen fiyatların hızlı ivme kazanması şimdilik öteleniyor ve sıkışma her geçen gün artmaya devam ediyor. Bunun en önemli sebebi ise yaşanabilecek enflasyona dair gelişmeler ve farklı dinamiklerle başta Fed olmak üzere majör merkez bankalarının tahvil alımlarını kısmaya başlaması ile adım adım sıkılaşma tarafına geçme riski.

Bu haber akışlarının dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerine olası etkileri de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Marjinal fiyat değişimleri için bu temel grafiklerin seyri de oldukça önemli olacak. Özellikle dolar endeksinin seyri yakından izlenecektir.

İki yönlü haber akışı arasında sıkışma yaşayan ons altın tarafına teknik olarak baktığımızda 50, 100, 200 günlük fiyatların kesiştiği 1790-1820 $ bandı içinde yön arayışının devam ettiğini izliyoruz. Bu bandın altına geçişlerde aşağı yönlü fiyat hareketlerinin ivme kazanması riskine karşı aşağıda 1700-1750 $ bandı oldukça önemli destek bölgesi olarak takip edilmelidir.

Yukarı yönlü gidişte ise en önemli direnç 1850-1910 $ bandının geçilme gücü olacaktır. Buranın geçilmesi halinde 1970 $ son bir senenin geçilmeyen ana direnci olarak karşımıza çıkacaktır. Bu seviyenin kalıcı üstüne geçilmesi , sıkışmanın yukarı yönlü kırılacağı anlamına gelebilecektir. Bu oluşum altında yeni rekorlar gelebileceği anlamına da gelebilir.

Alım yapılacak seviye

Ons altın ve Dolar/TL tarafında ki işlemlerin korelasyonu ile fiyatlanan Gram altın tarafında ise şimdilik 500’lerin hemen altında işlemlerin devam ettiğini izliyoruz. En kısa vadede strateji 470-500 bandı içinde kademeli alım, 500 üzerine çıktıkça 510-550 bandı içinde kademeli satım olarak karşımıza çıkıyor."

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizi:

"Dün ABD'de açıklanan veriler ve Fed yetkilisinin açıklamasıyla dalgalanan değerli maden, bu sabah tekrar bir süredir ortalama yaptığı 1.810 civarında yatay bir görüntü sergiliyor.

Değerli madende yön konusunda daha net bir resim ortaya koyabilecek gelişme yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi. Bu kapsamda, değerli maden yatay bir görüntü sergileme eğiliminde.

Altın, yarınki söz konusu veriye kadar bant hareketi yapabilir ki bu sabah da risk iştahının nötr olması piyasaların bekleme moduna geçtiğinin bir işareti olabilir. Ons altında olası bant hareketinde 1.793 - 1.822 hareket alanı olarak izlenebilir."