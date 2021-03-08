Altın alacaklar dikkat! Uzmanından yeni uyarı geldi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, piyasalara ilişkin dikkat çeken öngörülerde bulundu.

Olay'a konuşan İsa Altıkardeş, altının her daim yukarı yönde seyredeceğini söyledi.

İsa Altıkardeş, "Dış ülkelerdeki gelişmeler bizim yorumlayabileceğimiz gelişmeler değil. Oyunun nasıl oynandığını, aktörleri biliyor. Ama, 2007 yılında bir kilogram altının 25 bin lira olduğunu hatırlatayım. 12 yıl sonra pandemiyle birlikte 540 bin liraya çıktı. Yani bu, altın her daim çıkacak anlamına geliyor" dedi.

"Altının yükselmesi düğünlerle ilgili değil"

Düğün mevsizmlerinde altının yükseldiğine dair yapılan yorumların yanlış olduğunu belirten Altıkardeş, "Dünyada düğün sezonlarında en çok altın sirkülasyonunun yaşandığı ülke Türkiye değil, Hindistan’dır. Ancak Hindistanlılar bile altın fiyatlarını belirleyemez. Altın, dünyadaki tüm para birimlerinin karşılığıdır. Hepimizin uyuduğu saatlerde Çin borsası açılır ve milyonlarca tonluk işlem yapılır. Yani Bursa’daki, Türkiye’deki, Hindistan’daki düğünlerin altın fiyatlarına hiçbir etkisi yoktur. Ama insanlarımız, düğün mevsiminde altın almayalım da fiyatı çok yüksek olmasın diye düşünür ki böyle bir şey yok" dedi.

"Altından vazgeçmeyin"

Altıkardeş, gümüşün kesinlikle altının yerini tutmayacağını anlatarak, "Elinde var olan bir yapıyı, değer kazandırmak için kulaktan kulağa yayılan haberlerle belirli bir seviyeye getirip, o seviyeden satmak ve insanlarda bir algı yaratmak isteniyor. Bir kilogram altın 420 bin, bir kilogram gümüş de 6 bin 7 bin seviyelerinde. Değeri düşük olan bir emtiaya sahip olmanın avantajlı olduğunu düşünenler olabilir. Ama bence gümüş speküle edilmiş bir değer. Ben dünyada geçerli olanın dışında hiçbir değeri kabul etmiyorum. Altın en değerli emtiadır. Bakın gündemde olan bir şeyin değeri artabilir ama bunun devamlılığı gerekir. Emtia anlamında ne dolar, euro, ne de gümüş. Dünyanın ana merkezinde altın var. 1 kilo gümüşün olmasın ama 2 Cumhuriyet altının olsun, daha fazla kazandırır. O yüzden insanlar altından vazgeçmesin diyorum" ifadelerini kullandı.