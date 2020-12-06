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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi

Ekonomist Zafer Ergezen, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin alım ve satım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:55:00 -
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim tarih verdi

Emtiya Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değelendirdi. Altın alım ve satımı yapacakları uyardı.

Ergezen, Biden'in ABD'de başkan seçilmesi, piyasalarda teşvik paketlerinin devam etmesi, dolar endeksinin zayfı kalacağı beklentisi, aşı haberlerinin gelmesi gibi yaşanan son gelişmelerinin altın fiyatlarındaki değişiklikte önemli bir faktör olduğunu söyledi.

"Yaşanan düşüşün gelecek yıl için bir fırsat yaratacağını düşümüyorum" diyen Ergezen, "ABD'de enflasyonun artacağına yönelik beklenti var. Bu da önümüzdeki döneme yönelik altın fiyatları üzerinde bir etki yapacak. Genel beklentiler ONS altın fiyatlarınında yukarı yönlü eğilim devam edecek. Korona kaynaklı aşı haberleriyle birlikte yaşanan düşüşler bir alım fırsatı yaratıyor. Gram altında orta ve uzun vade için güzel seviyelerde alım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Aralık ayı içinde altın yükselir mi?

Aralık ayı içerisinde tahmin yapmanın güç olduğunu ifade eden Ergezen, "Yıl sonuna doğru bir miktar daha kar satışı görebiliriz. Bu da altın fiyatlarında biraz daha yatay süreç yaşanabilir. Hafta oldukça dalgalı geçebilir. Bu haftaya dikkat." dedi.

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