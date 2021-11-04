Altın alacaklar dikkat! Ünlü şirketten ezber bozan tahmin geldi: 6 ay içinde...

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde açıklanan FED faiz kararı öncesinde günü 549 TL seviyesinde tamamlayan gram altın yeni güne yükselişle başladı. Gram altın an itibariyle 560 seviyesinden işlem görüyor. Altının ne olacağına dair çeşitli değerlendirmeler yapılıyor.

Weiss Ratings isimli şirketin uzmanı Mike, altın ve gümüşün daha iyi bir konuma oturacağını ifade etti. Uzman analist yaptığı değerlendirmede, "Önümüzdeki yıla girerken ve yolun yarısındayken, altın ve gümüşte bir sonraki hamleyi göreceğiz çünkü insanlar artık Fed’den çok fazla korkmak zorunda kalmayacaklar. Özellikle GSYİH biraz daha düşük bir eğilim gösterirse, Oranları agresif bir şekilde artırmak için hangi motivasyonları var?” ifadelerini kullandı.

Şirketin bir diğer uzmanı Larson ise altın ve gümüşün önümüzdeki altı ay içerisinde rekorlar kıracağını söyledi. Larson ons altın tarafından 2400 doları beklediğini ifade etti. Larson yaptığı açıklamada, “Altın 4.000 dolar değil 2.200 dolar, 2.300 dolar, 2.400 dolar olacak. Gümüşte buna uygun bir hareket muhtemelen masada. İnsanları dahil olmaktan alıkoyan o Fed korkusunun serbest bırakılmasından kaynaklanacak” dedi.

Rekor kırılabilir

Altın ons tarafından destek alırsa ve dolar kuruna bağlı hareket ederse gram altın tarafından rekorlar beklenebilir. Şayet ons altın tarafının 2 bin dolar üzerine çıkması 600-650 liraları konuşacağımız anlamına geliyor.