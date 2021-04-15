  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Tahvil alımları altını...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tahvil alımları altını...

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oluyor. Faiz kararı öncesi piyasalar yatay seyrediyor. Gram altın yeni güne 452 lira seviyesinde başlarken dolar/TL 8.08 lira seviyesinde işlem görüyor. İnfo Yatırım FX firmasının yayınladığı rapora göre, altın tarafında pozitif gelişmeler görünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 11:18:00 -
Altın alacaklar dikkat! Tahvil alımları altını...

İç piyasada gram altın 452 liradan, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3.042 liradan işlem görüyor. Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor?

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı: "Hafta içerisinde ABD kanadından gelen enflasyon verisi takip  edilmiş, gelen verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte dolar endeksinde değer kayıpları artmıştı.

Powell buradaki konuşmasında  Fed’in faiz oranlarında bir artırıma yönelmeden önce aylık tahvil alımlarını azaltacağını, para  politikasının yönünü ekonominin izleyeceği patikanın belirleyeceğini ve Fed’in bu yıl faiz artırması olasılığının çok muhtemel olmadığını belirtti.

"Bugün açıklanacak olan veriler ile  birlikte dolar endeksinde volatilite artacaktır"

IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadeler kullanıldı: "Sarı metal tarafında 21 günlük ortalama destek olarak kullanılmaya  devam ediyor ve günlük mum kapanışları bu destek üzerinde kalıyor.

Bu durumun devam etmesi negatif baskıları sınırlarken, ortalama üzerinde kalmaya devam ettikçe zamansal olarak 2075’den gelen downtrend  çizgisine de yaklaşılıyor.

Zaman içinde bu trende gelip, yukarı yönde  kırılması halinde emtiada pozitif hareketler tetiklenebilir. Ek olarak gün içi hareketlerde 1745 üzerindeki dört saatlik  kapanışlar yükseliş eğilimini artırabilir. Eğer 21 günlük ortalama kırılırsa sarı metalde tekrar negatif  eğilim oluşabilir.

Önemli Dolar/TL yorumu 

Bir süredir 8.21/8.11 lira arasında fiyatlanan USD/TRY paritesi dün 8.11 TL'nin altına sarktı ve 8.05 TL desteğine geriledi. Bugün TCMB kararları  öncesi beklenti ve fiyat belirsiz kalabilir.

Olası düşüşlerde kademeli  olarak destekler takip edilebilir ama haftalık bazda en önemli destek 7.75 TL seviyesi olarak görülebilir. Olası tepkilerde ise gün içinde 8.11 TL ara direnç, 8.21 TL ise ana  direnç olarak görülebilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erbil Havalimanı vuruldu!
Dünya

Erbil Havalimanı vuruldu!

IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu

Türkiye'yi küstahça uyaran Rusya'ya Ankara'dan tokat gibi 'SİHA' cevabı!
Gündem

Türkiye'yi küstahça uyaran Rusya'ya Ankara'dan tokat gibi 'SİHA' cevabı!

Ukrayna'ya SİHA sattığı için Türkiye'yi tehdit etme cüretinde bulunan Rusya'ya Ankara'dan net cevap geldi. Diplomatik kaynaklar “Rusya da Sİ..
AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı
Dünya

AstraZeneca kullanımını durdurduk derken yere yığıldı

Danimarka'da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Astrazeneca aşısının kan pıhtılaşma sebebiyle durdurulduğunun açıkl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay