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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! 'Sınırlanacak' diyerek uyardı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Sınırlanacak' diyerek uyardı

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket başlarken uzmanlardan dikkat çeken tahminler geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:29:00 -

Gedik Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan, altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin çarpıcı değerlendirme geldi.

24 Tv'de konuşan Üzeyir Doğan, altın fiyatlarındaki yükselişin çok fazla olmayacağını kaydetti.

"Yukarı yönlü hareket sınırlanacak"

Doğan, "Altını yükselten temel unsur Amerikan faizinde tekrar düşüş ivmesine girilmiş olması. Ben bunun kalıcı olmayacağı kanaatindeyim. Kısa vadede hala enflasyonun yukarı yönlü seyrini destekleyecek verilerle karşı karşıyayız. ABD’nin faizlerin çok fazla düşüşü olmayacağını düşünüyorum. Bu da altın fiyatlarının yukarı yöndeki hareketeni sınırlayacak. Altının ons fiyatının aşağıda 1700, yukarıda ise 1850 civarı arası bantta dalgalanacağı kanaatindeyiz" dedi.

Kripto paralara ilişkin de yorum yapan Doğan, "Bitcoin bir yatırım aracı olarak görülmesi bana pek mantıklı gelmiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Toplum nezdinde bu bitcoinleri sorgulamak gerekiyor. Bu anlamda çok sürdürülebilir varlıklar değil" ifadelerini kullandı.

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