Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin ücreti...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi.03 Eylül 2019 Salı 12:05
ABD piyasalarının dün tatil olması dolayısıyla işlem hacminin düşük kaldığı piyasalarda, altının onsunun da yatay bir seyir izlediği görüldü. Altının ons fiyatı, dün 1.519-1.534 dolar bandında hareket etmesinin ardından, bugün de dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1'lik düşüşle 1.527,7 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise altının onsundaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında, 284,5 liradan alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor.
KAYNAK:AA
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