Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin ücreti... Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 284,5 lira seviyesinde dengelendi.

ABD piyasalarının dün tatil olması dolayısıyla işlem hacminin düşük kaldığı piyasalarda, altının onsunun da yatay bir seyir izlediği görüldü. Altının ons fiyatı, dün 1.519-1.534 dolar bandında hareket etmesinin ardından, bugün de dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,1'lik düşüşle 1.527,7 dolardan işlem görüyor.



Gram altın ise altının onsundaki yatay seyre rağmen dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında, 284,5 liradan alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 463 lira, Cumhuriyet altını 1.895 liradan satılıyor. KAYNAK:AA

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