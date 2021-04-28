Altın alacaklar dikkat! Düşüş sürüyor... İşte son rakamlar
Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününe geçtiğimiz haftaya göre düşüşle başlayan altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü 472 lira seviyesinden tamamlamasının ardından yeni haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürdü. Dün günü 469,20 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı hafta ortasında FED kararı öncesinde düşüşüne devam ediyor İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı an itibariyle 467 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 28 Nisan 2021 güncel altın fiyatları...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 466,5 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 469,5 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.129 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.769 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, bu akşamki ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 466 lira 50 kuruşken satışı ise 466 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 761 lira satış fiyatı 766 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 28 Nisan güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.769,31 dolar
Satış: 1.769,50 dolar
Gram
Alış: 466,50 lira
Satış: 466,80 lira
Çeyrek
Alış: 761,57 lira
Satış: 766,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.092,00 lira
Satış: 3.129,00 lira