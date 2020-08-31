Altın önemli yatırım araçlarından biridir. Özellikle döviz yerine altını tercih edenlerin sayısı bir hayli fazla. Altın birikimi yapmak isteyenler bu yolun en güvenli yöntem olduğunu sık sık vurgular. Son dönemde altında yaşanan artış yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, güncel altın fiyatları nasıl öğrenilir?

Altın canlı

Altın birikimi yapanlar ya da yatırım yapmak isteyenler sık sık internette altın fiyatlarını inceliyor. Özellikle düğünlerde altın armağan etmek isteyenler altın fiyatlarını, altında son durumu, altın canlı fiyat bilgilerini sık sık araştırıyor. Altın son durumu gün içerisinde ekonomi sitelerinde güncelleniyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Pek çok kişi internette “çeyrek altın ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. 31 Ağustos Pazartesi günü itibariyle çeyrek altının alış fiyatı 753,30 TL, satışı ise 763,30 TL.

Gram altın ne kadar?

Son yıllarda özellikle altın hediye etmek isteyenler gram altına yöneldi. Gram altın çeyrek altına göre daha uygun rakama satılıyor. 31 Ağustos 2020 tarihinde gram altının alışı 464,04 TL satışı ise 464,12 TL’dir.

22 ayar altın fiyatları

Bazı vatandaşlar ise 22 ayar altının fiyatını merak ediyor. Güncel altın fiyatlarını ekonomi sitelerinden güncel olarak takip edebilirsiniz. Bugün itibariyle 22 ayar altının gramının satışı 419,90 TL satışı ise 436,14 TL.

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

Vatandaşlar altın fiyatlarının güncel rakamlarını araştırırken internette “Kapalıçarşı altın fiyatları” şeklinde araştırma yapıyor. Güncel altın fiyatları için arama motorlarından gün içerisinde araştırma yapabilirsiniz. Ayrıca haber kanallarında altyazılarda güncel altın döviz rakamları yer alıyor.

22 ayar bilezik ne kadar?

Düğün yapacak olanlar ya da düğünlere katılacak olanların en çok tercih ettiği hediyeler arasında 22 ayar bilezikler yer alıyor. Bu sebeple pek çok kişi 22 ayar bileziğinin gramının ne kadar olduğunu araştırıyor. 22 ayar bileziğin gramı 31 Ağustos 2020 için alışı 423,00 TL satışı ise 425,00 TL.

Cumhuriyet altını fiyatları

Bir diğer merak edilen konu ise Cumhuriyet altının alış satış fiyatı. Bugün için Cumhurişet altınının alışı 3.002,40 TL iken satışı 3.038,70 TL.