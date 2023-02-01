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Gündem Altılı Masa'nın aday bilmecesi hiç böyle alaya alınmadı
Gündem

Altılı Masa'nın aday bilmecesi hiç böyle alaya alınmadı

Seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen bir türlü cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan Altılı Masa (Millet İttifakı) Misvak tarafından alaya alındı. Mizah gibi görünse de tek kare her şeyi anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 21:21:00 -
Altılı Masa'nın aday bilmecesi hiç böyle alaya alınmadı

Cumhurbaşaknı adayını bir türlü çıkaramayan Altılı Masa, Misvak tarafından feci şekilde alaya alındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde 6'lı masanın adayını 13 Şubat tarihinde açıklayacağını beyan etmişti. Bu açıklama sonrası İYİ Parti başta olmak üzere böyle bir şeyin olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramayan Altılı Masa, Misvak tarafından feci şekilde alaya alındı.

Misvak Caps tarafından hazırlanana oy pusulası güldürse de aslında gerçekte neler olduğunu açıkça gösteriyor. Oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunurken, Altilı Masa'nın adayının olduğu yerde "Adayınızı görmek için bozuk para ile kazıyın" ifadesi yer aldı.

Seçim 14 Mayıs tarihinde yapılacak

Önümüzdeki günlerde Altılı Masa'nın kavga çıkarmadan adayını açıklayıp açıklayamayacağı ise hala gizemini koruyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek ama muhalefetin bir cumhurbaşkanı adayı bile yok. Cumhur İttifakı ise adayını adayını aylar öncesinden açıkladı.

Kaynak: Yeni Akit / Yunus Bayar

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Yorumlar

Ahmet

millet ittifakında 7 başlı canavar çıktı

bozuk çıkar

bozuk para ile kazınan aday, bozuk çıkar..
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