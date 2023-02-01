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Medya Altılı masa, bu cinliğin peşinde! Vay uyanıklar vay
Medya

Altılı masa, bu cinliğin peşinde! Vay uyanıklar vay

Altılı masanın ilan ettiği “ortak politikalar mutabakat metni”nin, muhalefetin seçmeni koalisyonun kötü bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştığı bir doküman olduğunu belirten Burhanettin Duran, "Bence muhalefet belge bolluğu ile seçmenin odağını dağıtıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 10:50:00 -
Altılı masa, bu cinliğin peşinde! Vay uyanıklar vay

Altılı masanın ilan ettiği “ortak politikalar mutabakat metni”nin, muhalefetin seçmeni koalisyonun kötü bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştığı bir doküman olduğunu belirten Burhanettin Duran, "Bence muhalefet belge bolluğu ile seçmenin odağını dağıtıyor" dedi.

Duran, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Ortak politikalar mutabakat metni” muhalefetin seçmeni koalisyonun kötü bir şey olmadığına ikna etmeye çalıştığı bir doküman. Bence muhalefet belge bolluğu ile seçmenin odağını dağıtıyor. Ortak cumhurbaşkanı adayı da seçim beyannamesi açıklayacak. Ancak 6’lı Masa ne kadar toparlansa da ne kadar çok ortak belge hazırlasa da benzemezlerin koalisyonu olma özelliğini aşamıyor. Ortak dokümanlar referans oluşturur elbette. Unutmayalım, 1970’lerin ve 1990’ların koalisyon hükümetlerinin de ortak programları vardı. Mesele icraata gelince binbir türlü ayrışma ve çekişme çıktı. Kıbrıs zaferi gibi nadir başarılar bile koalisyon yıktı.

Koalisyon metninin seçimden önce açıklanması, kazanılması durumunda uygulanabileceğini göstermez. Dokümanlar, yoğun bir iktidar çekişmesi yaşanmasını engelleyemez."

 

 

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Yorumlar

muhafız1969

Asıl cinlik kk tehdit ediliyorum söylemlerinde nasıl gözden kaçırıyorsunuz anlamıyorum.kk ben adayım demeye başladığından beri bir de tehdit ediliyorum söylemi başladı. İmamınoğulları kk adaylığını direttikçe onu tehdit etmeye başladılar ve kesinleşirse belkide süikasta kurban gidecek kk. imamınoğulları kendi projelerini devam ettirebilmek için hem adayı ortadan kaldıracaklar hem mağduru oynayıp iktidarı ele geçirmek isteyecekler asıl mesele bu tehdit edilmesi de bu
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