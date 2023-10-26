Altgeçidin tavanındaki şüpheli çanta panik yarattı; hızlı tren seferleri durduruldu

Konya'da altgeçidin tavanına sıkıştırılan çanta nedeniyle trafik ve hızlı tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan iç çamaşırı, inşaat eldivenleri ve poşet çıktı.



Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Yeni Meram Caddesi altgeçidinde meydana geldi. Altgeçitte yürüyen bir kişi, tavana sıkıştırılmış bir çanta olduğunu fark edip, durumu polise bildirdi. Şüpheli çanta ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, hızlı tren seferleri de durduruldu. Terörle mücadele ekipleri tarafından altgeçit etrafında güvenlik çemberi oluşturuldu. Olay yerine çağırılan bomba imha uzmanı, itfaiyenin sepetli vinci yardımıyla çantaya ulaştı. Çanta, bağlanılan fünye ile patlatıldı.



Patlatılan çantadan iç çamaşırı, inşaat eldivenleri ve poşet çıktı. Çantanın imha edilmesinin ardından yol trafiğe açılırken, hızlı tren seferleri de devam etti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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