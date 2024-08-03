Alternatif Bank'tan ikinci çeyrekte 738 milyon lira konsolide net kar

Alternatif Bank, 2024'ün ikinci çeyreğinde 738 milyon lira konsolide net kar elde etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, 2024'ün ikinci çeyreğine ait finansal verilerini paylaştı. Alternatif Bank'ın yılın ikinci çeyreğinde konsolide rakamlara göre toplam aktif büyüklüğü 72 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönemde nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 74 milyar liraya yükseldi.

Alternatif Bank'ın öz kaynakları 6,9 milyar lira seviyesine ulaşırken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 25,4 oldu. 2024'ün ikinci çeyreğinde ortaya koyduğu performansla Alternatif Bank'ın konsolide net dönem karı 738 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, Türkiye ve küresel ekonomiyi etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı 2024'ün ilk yarısında, banka olarak paydaşlarına ve ülke ekonomisine karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti.

Bankanın hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Kırmızı, yılın ilk 6 ayında yüksek aktif kalitelerini koruyarak etkin bir bilanço yönetimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Dış ticaret alanında başarılı performansımızı sürdürdük"

Alternatif Bank'ın kurumsal ve ticari bankacılıktaki güçlü konumunu 2024'ün ikinci çeyreğinde müşterilerine sundukları "VOV Tüzel Hesap" ürünüyle pekiştirdiklerini kaydeden Kırmızı, "Dijitalleşme çalışmalarımızı tüm müşteri segmentlerine bütünsel bir şekilde uygulama amacıyla, bireysel tarafta yürüttüğümüz dijital dönüşüm çalışmalarımızı tüzel tarafta da sürdürdük. Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz yeni ürünümüz VOV Tüzel Hesap ile bilançomuzda çeşitliliği artırarak müşteri portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz. Bu alanda yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle, 'Üstün dijital deneyimle Türkiye'nin en verimli bankası olma' stratejimize uygun hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu:

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Bankanın 2024'ün ilk yarısında 1 milyar doların üzerinde dış ticaret hacmine aracılık ettiğine işaret eden Kırmızı, şunları kaydetti:

"Stratejik önceliğimiz gördüğümüz ve bankamızın en güçlü kaslarından dış ticaret alanında başarılı performansımızı sürdürdük. Ülkemizin dış ticaret hacmine yaptığımız katkılar ve gerçekleştirdiğimiz yüksek işlem hacimleriyle bu yıl bir kez daha Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından ödüllendirildik. EBRD ile uzun yıllara dayanan çok yakın bir işbirliğimiz var ve sahip olduğumuz limitlerle EBRD'nin Türkiye'de dış ticaret alanında en aktif partner bankası olmak, bankamız adına gurur verici. IFC'nin Dış Ticaret Garanti Programı'nda gerçekleştirdiğimiz yüksek KOBİ işlem hacimleri sayesinde ise bu yıl 'En İyi İş Ortağı Banka' ödülüne layık görüldüğümüz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Dış ticaretin ülkemiz ekonomisi için öneminin farkındayız. Dış ticaret alanındaki uzmanlığımız ve müşterilerimize sunduğumuz geniş ürün yelpazemizle, ekonomimizin gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."