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Ekonomi Alternatif Bank'a "LEED Gold Sertifikası"
Ekonomi

Alternatif Bank'a "LEED Gold Sertifikası"

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür: - "Bu sertifikayı almamızda aynı teknik özelliklere sahip bir binaya göre karbondioksit salımını yüzde 31, su tüketimini yüzde 48, enerji tüketimini ise yüzde 25 oranında azaltmamız etkili oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:06:39 -
Alternatif Bank'a "LEED Gold Sertifikası"

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank'ın Vadistanbul'daki genel müdürlük binası, Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin çevre dostu binaları derecelendiren sertifikasyon sistemi kapsamında "LEED Gold Sertikası"nı almaya hak kazandı.

Alternatif Bank açıklamasına göre, Alternatif Bank'ın, 13 bin metrekareden fazla alana yayılan açık ofisleri, yaşam alanları ve çevresinde bulunan yeşil dokusuyla çalışma ortamı sunan Vadistanbul Genel Müdürlük binası, 150'den fazla ülkede kullanılan ve dünyanın en yaygın yeşil bina sertifikası olan LEED Gold Sertifikası'nı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak çevresel, sosyal, yönetimsel çerçevede kararlı bir sürdürülebilirlik stratejisiyle ilerlediklerini belirterek, "Tüm paydaşlarımıza karşı sorumlu bankacılık anlayışıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin sürdürülebilirlik yolunda atılan adımların ve insan odaklı yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın sağlığını korumak adına yoğun tedbirler aldığımız ve esnek çalışma modeline geçtiğimiz bu dönemde, zamanın koşullarına göre rolleri değişen ofislerimizin daha sürdürülebilir bir bakış açısı ile ele alınması gerekiyor. Dolayısıyla binaların hijyeninden çevreye etkisine kadar pek çok parametrede önemli uygulamaları devreye almak önem kazanıyor.

Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden biri de iki yıl önce taşındığımız yeni genel müdürlük binamız oldu. Binamız, yapımında kullanılan malzemelerin niteliği, iç ortam hava kalitesi, su ve enerji tüketiminde sağladığı tasarruf, gün ışığından maksimum yararlanma ve konumu gibi özellikleriyle kapsamlı bir değerlendirmeden geçti.

Amerika Yeşil Binalar Konseyi'nin titiz incelemeleri sonucunda da LEED Gold Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Bu sertifikayı almamızda aynı teknik özelliklere sahip bir binaya göre karbondioksit salımını yüzde 31, su tüketimini yüzde 48, enerji tüketimini ise yüzde 25 oranında azaltmamız etkili oldu. Aldığımız bu sertifika ile çalışmalarımızın uluslararası seviyede takdir edilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Banka olarak insan odaklılık ve sürdürülebilirlik bilinciyle katma değer yaratacak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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