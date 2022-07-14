Altaylı-Deutche Welle kavgası! Fatih Altaylı köşeye sıkışınca 'istihbaratçı taktiğidir' diye kendini böyle savundu...

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Deutsche Welle (DW) Türkçe'den Pelin Ülker, "Uber Erdoğan'a ulaşmak için kimlerle görüştü?" başlıklı yazısında, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın UBER için sipariş köşe yazıları kaleme aldığını söyledi. DW Türkçe'nin haberi ile köşeye sıkışan Altaylı kendisini, "Bu bir istihbaratçı taktiğidir." sözleri ile savunup, DW Türkçe'yi suçladı.

DW Türkçe'yi Habertürk'teki köşesinden hedef alan Fatih Altaylı, "Alman Deutsche Welle, Uber'in lobi faaliyetleri ile ilgili bazı bilgiler ele geçirmiş ve bunları yayınlamış. Şirketin Türkiye faaliyetleri ile ilgili olarak da bilgiler var. Hangi siyasetçi ile iş yapmış, hangi eski büyükelçi ile lobicilik için anlaşmış, hangi siyasetçi yakınlarına ulaşıp iş kotarmaya çalışmış. Deutsche Welle haberinin bir yerinde benim de adımı geçirmiş." dedi.

Lobi yaptığını itiraf da etti!

Altaylı, kendisi hakkındaki "sipariş yazı yazıyor" sözleri karşısında köşeye sıkışarak, şöyle savunma yaptı:

Bu tipik bir istihbaratçı karalama taktiğidir. Üç doğrunun yanına, bir yalan ekle. Deutsche Welle de böyle yapmış.

UBER'e yönelik lobi faaliyetine bir defa farkında olmadan hizmet ettiğini itiraf eden Altaylı, şunları yazdı:

O dönemde Uber’den gelen tüm randevu taleplerine olumsuz yanıt vermişim. Sadece eski Büyükelçi olarak tanıyıp, saygı duyduğum Namık Tan aradığında kendisi ile Uber’in lobisini yaptığını bilmeden konuşmuşluğum var. Öyle ki, Tan’ın sözleri üzerine "Herhalde siyasetçiler bu Uber’le anlaşmış ki, Namık Tan bana böyle bir telefon açtı" diye düşünmüştüm.