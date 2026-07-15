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Spor Altay'da yarıda kalan kongre tamamlanıyor! Köklü kulüp kendine başkan arıyor
Spor

Altay'da yarıda kalan kongre tamamlanıyor! Köklü kulüp kendine başkan arıyor

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Altay'da yarıda kalan kongre tamamlanıyor! Köklü kulüp kendine başkan arıyor

Altay’da 11 Mayıs’ta aday çıkmadığı için yarıda kalan olağanüstü genel kurul yarın tamamlanacak.

Altay’da 11 Mayıs’ta aday çıkmadığı için tamamlanamayan olağanüstü genel kurulda yeni yönetim arayışı yarın sonuçlanacak.. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'ndaki kongre saat 18.00'de sıradaki gündem maddesinden itibaren başlayacak ve tüm maddelerin görüşülmesiyle tamamlanacak. Genel kurulda, sadece 11 Mayıs'taki hazirun cetvelinde yer alan 93 kulüp üyesi oy kullanabilecek.

 

Sinan Kanlı aday olmadı

Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine başkan Sinan Kanlı yeniden aday olmayacağını açıklarken, siyah-beyazlı camiada bir grubun yönetime talip olmaya hazırlandığı iddia edildi. Aday yönetim kurulu listesinin salonda kongre divanına sunulması bekleniyor. Öte yandan futbolculardan Hikmet ve Emre'den sonra Ege'nin de sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. Yeni yönetimin ilk işi teknik ekibi belirleyip, takımı toplamak olacak.

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