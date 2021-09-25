Altay yuvadan uçuyor mu?

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri kalenin tek sahibi olan ve taraftarların sevgilisi olan Altay Bayındır için Hollanda'nın köklü ekibi Ajax'ın devreye girdiği ve Milli kaleciyi transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis ücreti beklediği Altay Bayındır ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın peşini bırakmıyorlar. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax'ın iki yetkilisinin GZT Giresunspor ile oynanan Süper Lig maçında yıldız kaleciyi markaja aldığı öğrenildi.

Hollanda temsilcisi Ajax'ın devre arasında kaleci transferi yapacağı ve Altay'ın listenin başlarında olduğu öğrenildi. Ajax ve F.Bahçe devre arasında pazarlık masasında oturacak.

Altay Bayındır'ı Ajax'ın dışında Fransız ve İngiliz takımları da istiyor.