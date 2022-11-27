  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Altay tribününden Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü! Bir taraftar ağır yaralandı
Spor

Altay tribününden Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü! Bir taraftar ağır yaralandı

Altay tribününden Göztepe tribününe fırlatılan işaret fişeği sebebi bir taraftar ağır yaralandı. Futbolla hiçbir ilgisi olmayan o anın görüntüsü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 21:31:00 -
Altay tribününden Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü! Bir taraftar ağır yaralandı

 Yeniakit.com.tr 

İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar sebebi ile yarıda kaldı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Sahaya giren bir Göztepespor taraftarı, korner direğini yerinden sökerek Altayspor kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

Özenç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dehşete düşüren görüntü!

Öte yandan Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği yollandı.

Fişeğin isabet ettiği bir taraftar ağır yaralanırken birçok taraftar da yaralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23