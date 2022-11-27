Altay tribününden Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü! Bir taraftar ağır yaralandı
Altay tribününden Göztepe tribününe fırlatılan işaret fişeği sebebi bir taraftar ağır yaralandı. Futbolla hiçbir ilgisi olmayan o anın görüntüsü ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçı, çıkan olaylar sebebi ile yarıda kaldı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Sahaya giren bir Göztepespor taraftarı, korner direğini yerinden sökerek Altayspor kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
Özenç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Dehşete düşüren görüntü!
Öte yandan Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği yollandı.
Fişeğin isabet ettiği bir taraftar ağır yaralanırken birçok taraftar da yaralandı.