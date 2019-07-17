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Altay transferde bakakaldı!

Spor Toto 1.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:26
Altay transferde bakakaldı!

Spor Toto 1. Lig’de önümüzdeki sene iddialı bir takım kurmak isteyen Altay, ilgilendiği oyuncuları henüz kadrosuna katmayı başaramadı.


Geçen sezonun ikinci yarısında play-off mücadelesi veren, önümüzdeki sezon da iddialı bir kadroyla bu hedefine ulaşmanın planlarını yapan Altay, transfer döneminin en sessiz takımları arasında kendine buldu. Yönetim takım içi maaş dengesini bozmamak için transfer görüşmelerinde kıran kırana pazarlık gerçekleştirirken, siyah-beyazlı takımın ilgilendiği oyuncular başka ekiplere imza atmaya başladı. Boluspor’dan Gökhan’ı, Akhisarspor’a kaptıran siyah-beyazlılar, imza aşamasına geldiği Bentley’i de bitiremedi. Kampa davet edilen ancak kampa katılmayan Bentley transferinin de şimdilik rafa kalktığı öğrenildi. Deneyimli hücum oyuncusu, henüz Afyonkarahisar’da yapılan kampa katılmadı. Altay’ın bir dönem kadrosuna katmak için mücadele ettiği Ahmet İlhan ve Bekir Yılmaz da elden kaçtı. İki oyuncunun tercihi de Giresunspor oldu.



Samsunspor’a üç oyuncu


Siyah-beyazlı takımın bu transfer döneminde en büyük rakibi TFF 2. Lig ekibi Samsunspor oldu. İddialı ve yüksek bütçeli bir takım kuran Karadeniz ekibi, Altay’ın ilgilendiği Guido Koçer ile Caner Arıcı’yı renklerine kattı. Bununla kalmayan Samsun ekibi, Altay ile sözleşmesi sona eren Ferhat Çulcuoğlu’nu da transfer etti. Aytemiz Alanyaspor altyapısından Hakan Demirci’yi kampta deneyen ve transfer etme kararı alan İzmir ekibi, Yeni Çorumspor’un kalecisi Onurcan Piri ile de el sıkışmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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