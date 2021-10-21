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Spor Altay, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Spor

Altay, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yarın Malatya'da karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 10:23:00 -
Altay, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Gaziantep FK'ye 4-1, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay, 2 haftadır galip gelemediği ligde 15 puanla 8. sırada yer alıyor. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise topladığı 9 puan ve averajla 16. durumda bulunuyor.

Ligde Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor dışında Medipol Başakşehir bu sezon henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.

Murat Akça, Martin Rodriguez, Eren Erdoğan ve Cem Özgener'in forma giyemeyeceği Altay'da Andre Poko, Serge Aka ve Daouda Bamba'nın durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak Altay ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un en son 2002-2003'te TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı müsabakada Malatya temsilcisi, Altay'ı 4-0 mağlup etmişti.

 

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