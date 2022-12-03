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Spor Altay, olaylı derbinin ardından ilk maçına seyircisiz çıkacak
Spor

Altay, olaylı derbinin ardından ilk maçına seyircisiz çıkacak

1. Lig'de geçen hafta tatil edilen Göztepe maçının ardından 6 maç saha kapatma cezası alan Altay, derbiden sonraki ilk maçında yarın Dyorex Boluspor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:06:00 -
Altay, olaylı derbinin ardından ilk maçına seyircisiz çıkacak

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altay-Dyorex Boluspor 16. hafta mücadelesinde, hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Bu sezon TFF Süper Kupa maçının yanı sıra 5 Süper Lig müsabakasında görev alan Kalkavan, bu yıl  1. Lig'de ilk kez görev yapacak.

Tatil edilen Göztepe müsabakasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, yarın taraftar desteğinden yoksun kalkacak. Konuk takım taraftarları ise müsabakayı takip edebilecek.

Derbi müsabakada Göztepe taraftarının köşe gönderiyle vurarak yaraladığı kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu maç saatinde belli olacak.

Ligde oynadığı 14 maçta 18 puan toplayan Altay 16. haftaya 11. sırada girdi. 25 puanı bulunan Dyorex Boluspor ise 5. sırada bulunuyor.

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