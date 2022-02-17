Altay maçı öncesi Beşiktaş'a büyük şok!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Miralem Pjanic, Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier ve Cyle Larin Altay maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı evinde konuk edecek Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Alacağı sonuç ile kötü gidişatına son vererek, ligde kalma umutlarını yeşertmek isteyen rakibine karşı sahaya çıkacak olan Beşiktaş, birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak mücadele edecek.

Yıldız oyuncu için kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Barcelona'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in sakatlık geçirdiğini duyurdu.

MR sonucu belli oldu

Yayınlanan bilgilendirmede, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

Pjanic'in yanında başka oyuncular da var

Öte yandan Miralem Pjanic ile beraber, Josef de Souza, Cyle Larin Valentin Rosier ve Rıdvan Yılmaz'ın da sakatlıkları sebebiyle Altay karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.