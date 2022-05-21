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Spor Altay-Kasımpaşa maçı özet
Spor

Altay-Kasımpaşa maçı özet

Süper Lig'in 38.haftasında Altay evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Altay-Kasımpaşa maç sonucu:

Yeniakit Publisher
2022-05-21 16:19:00 - 2022-05-21 17:48:51
Altay-Kasımpaşa maçı özet

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın önemli maçlarından birinde Altay ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Altay-Kasımpaşa maçı özet

Altay-Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle devam ediyor.

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