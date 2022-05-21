Altay-Kasımpaşa maçı özet
Süper Lig'in 38.haftasında Altay evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı. Altay-Kasımpaşa maç sonucu:
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın önemli maçlarından birinde Altay ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Altay-Kasımpaşa maçı özet
Altay-Kasımpaşa maçı saat 16.00'da başladı. Karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğüyle devam ediyor.