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Spor Altay görücüye çıkıyor
Spor

Altay görücüye çıkıyor

105 gün sonra formasına kavuşan ve Giresunspor maçında kalesinde güven veren genç eldiven Altay Bayındır, Slavia Prag maçında Ajax scoutları tarafından canlı olarak izlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 11:13:00 -
Altay görücüye çıkıyor

105 gün sonra formasına kavuşan ve Giresunspor maçında kalesinde güven veren genç eldiven Altay Bayındır, Slavia Prag maçında Ajax scoutları tarafından canlı olarak izlenecek.

Fenerbahçe ’de Altay Bayındır sevinci yaşanıyor. Konya maçındaki sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan millî eldiven 105 gün sonra çıktığı ilk maçta yıldızlaşmayı başardı.

Giresun’da gelen 3 puanda kritik kurtarışlarıyla önemli rol oynayan Altay, takıma da güven aşıladı. 1 numaranın performansı takımı hem rahatlattı hem ateşledi.

Altay Bayındır, önemli eksiklerle çıkılacak Slavia Prag karşılaşmasında da sarı-lacivertlilerin en önemli silahlarından biri olacak.

Fenerbahçe’nin henüz sözleşme yenilemediği Altay’ın en ciddi talibi Ajax. Hollandalı yetkililer, Slavia Prag maçında millî kaleciyi izlemek için Kadıköy’e gelecek.

“Önceliğim Fenerbahçe” diyen Altay, sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak istese de Türkiye’de çok uzun kalacak görünmüyor.

23 yaşındaki eldivenin sezon sonunda Fenerbahçe’de ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Ajax bu transfer için en ciddi aday konumunda.

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