Altay: Frikikte anlaşamadık

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Ay yıldızlılar, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip beraberlik golünü 90+6'da frikikten kaydetti.

Maçın ardından konuyla ilgili konuşan kaleci Altay "Frikikte 3 kişilik bir baraj oldu. Orada bir anlaşmazlık oldu. Golleri açıp izleyeceğiz. Tecrübe oldu hepimiz için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz. Devam edeceğiz. Bizler profesyoneliz. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız." dedi.

"Yolumuza devam edeceğiz"

"Biz hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinden fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Grup lideriyiz. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz."