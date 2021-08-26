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Spor Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:28:00 -
Altay, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Altay, hazırlıklarına devam etti.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Eksik oyuncunun bulunmadığı Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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