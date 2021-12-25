Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç kaleci "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve henüz formasına kavuşamayan, milli kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu.

Sözlerine ilk olarak sakatlık sürecini değerlendirerek başlayan ve ‘şu anda kendimi daha iyi, daha güçlü, daha hazır hissediyorum’ mesajını veren Altay Bayındır, “Her futbolcu için zor bir durum. Sakatlığı yaşadığım anda çok duygusaldım, içten gelen bir duygusallık yaşadım. Orada hissettiğim şey acı bir yana sadece şuydu; Ne kadar sürecek? Haftaya oynayamayacak mıyım? Oynayacak mıyım? Çünkü doktorumuz yanıma ilk geldiğinde omuzumu elledi ve devam edebileceğimi söylemişti ama sonra üst tarafta kemik çıkıntısı olunca ki ona da sonradan reaksiyon verdim. Oyundan çıkmamı gerektirecek kadar bir sakatlık olduğu için ciddi bir sakatlıktı ama şu an artık sonuna gelmiş vaziyetteyim. Saha çalışmalarına da başladım. Her futbolcu için olduğu gibi benim için de çok zor bir süreçti. Ama futbolun içinde böyle şeyler var, her sakatlığın daha büyüğü, daha ciddisi de olabiliyor. O yüzden önemli olan mental olarak kendini sakatlansan da hazır bir şekilde tedavi sürecini hemen geçiriyor olmandır.

Ben, sakatlandıktan sonra açıkçası internetten bile araştırıyordum ki doktorlarımız ellerinden geleni yapıyordu. Onun dışında kendim bile internetten araştırıp kemiğe iyi gelen şeyleri bulmaya çalışıyordum. Bir de benim şansım kalbe yakın olduğu için kan dolaşımıyla alakalı iyileşme sürecim daha hızlı oldu. Ben de bu süreçte kendime çok dikkat ettim. Hatta 4-5 ay dendi ama ben 2 ay sonra saha çalışmalarına başladım ve çok kısa bir dönemde dönebildim. Keza el sakatlığı yaşadığımda da öyle. Şu anda kendimi daha iyi, daha güçlü, daha hazır hissediyorum. İnşallah bir daha böyle bir rahatsızlık, sakatlık yaşamayız. Ama bu sakatlıkların da en güzel yanı insanın hem mental olarak hem hayata olan bakış açısı olarak daha sağlıklı bir pencereden bakmasını sağlayabiliyor.” dedi.

Sakatlığı süresince takım arkadaşları tarafından gösterilen ilginin ve desteğin öneminden, takım olgusunun varlığından söz eden milli kaleci, “Biz, bir takımız! Burada ailelerimizden daha çok birbirimizi görüyoruz. Her gün tesisteyiz, antrenmanımız oluyor. Onun dışında birlikte vakit geçiriyoruz. Keza kamplarda beraberiz. Biz, bir takımız ve takım olmak da bunu gerektirir. Kim sakatlanırsa, kim yere düşerse onu elinden tutup kaldırmak gerekir. Sağ olsun, takım olarak da herkes birbirine bağlı. İçeride herhangi bir sıkıntımız yok. Kimin başına ne gelirse gelsin hepimiz elimizi uzatıp kaldırmak için hazırız. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim, hepsi moral olarak destek oldu, yardımcı oldu. Ben de tam konsantre bir şekilde tedaviyi sürdürdüm. Şu anda da çok güzel bir noktaya geldiğimizi söyleyebilirim; çok çok az kaldı!” şeklinde konuştu.