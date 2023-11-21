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Spor Altay Bayındır'dan flaş Türkiye sözleri
Spor

Altay Bayındır'dan flaş Türkiye sözleri

Yeniakit Publisher
2023-11-21 13:54:00 -
Altay Bayındır'dan flaş Türkiye sözleri

İngiltere Premier Lig devi Manchester United forması giyen milli oyuncu Altay Bayındır, yaptığı açıklamada Kırmızı Şeytanların Türkiye'de rakibi olmadığını söyledi. Detaylar haberimizde...

Manchester United'ın milli file bekçisi Altay Bayındır,kulüp televizyonuna konuştu. Bayındır, Manchester United'ı Türkiye'de en çok sevilen İngiliz ekibi olduğunu söyledi.

İşte Bayındır'ın açıklamaları..

''Kazandığımızda mutlu oluyoruz''

Manchester United'ın çok büyük kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, ''Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz.'' dedi

''Türk yemekleri farklı kültür''

İngiliz yemeklerini denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, ''Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum.'' açıklamalarında bulundu.
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''Türkiye'de en çok ManU destek alıyor. Rakibi yok''

Türkiye'de en çok hangi İngiliz kulübünün desteklendiği sorusuna cevap veren Altay Bayındır, ''Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok.'' dedi.

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