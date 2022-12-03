Altay Bayındır'a ne oldu? Fenerbahçe'den açıklama
Altay Bayındır’a bel ağrısı nedeniyle enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapıldığını açıklandı.
Fenerbahçe, takımın as kalecisi ve kaptanı Altay Bayındırın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır." denildi.