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Spor Altay Bayındır'a ne oldu? Fenerbahçe'den açıklama
Spor

Altay Bayındır'a ne oldu? Fenerbahçe'den açıklama

Altay Bayındır’a bel ağrısı nedeniyle enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapıldığını açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:37:00 -
Altay Bayındır'a ne oldu? Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe, takımın as kalecisi ve kaptanı Altay Bayındırın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanımız Altay Bayındır'a bir süredir şikayetçi olduğu bel ağrısı nedeniyle bugün enjeksiyon ve radyofrekans uygulamaları yapılmıştır. Oyuncumuz rehabilitasyon sürecinin ardından Antalya kampına katılacaktır." denildi.

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