Altay Bayındır'a Edwin Van'dan bomba cevap! Ortalığı sallayacak
Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır'ın kulüp televizyonuna yaptığı açıklamaya efsane kaleci Edwin van der Sar'dan gelen yanıt şaşırttı. Detaylar haberimizde...
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Manchester United'ın efsane kalecisi Edwin van der Sar'ı en beğendiği kaleci olarak göstermişti.
ŞAŞIRTAN ONANA CEVABI!
van der Sar, kendisine ait sosyal medya hesabından başarılı kalecinin bu açıklamasına yanıt verdi. Hollandalı efsane, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında konuşacağız, ancak benim favorim hala Andre Onana!" yorumunu yaptı.