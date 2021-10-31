Altay Bayındır son durum | Altay Bayındır kaç ay yok?
Altay Bayındır neyi var? Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın 72.dakikasında Altay Bayındır yerini Berke Özer'e bıraktı. Altay'ın sakatlığı ise merak konusu oldu? Altay'ın omzunda kırık mı var? Altay kaç ay yok?
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe'de tahlisiz bir sakatlık yaşandı. Konyaspor maçının 70.dakikasında Altay Bayındır rakip takıp oyuncusuyla çarpıştı. Omzundan darbe alan Altay 72.dakikada yerini Berke Özer'e bıraktı. Peki, Altay kaç ay oynamayacak?
Altay Bayındır son durum | Altay Bayındır kaç ay yok?
Altay Bayındır'ın durumu merak konusu. A Spor'un haberine göre Altay Bayındır'ın omzunda kırık yok. Ancak Altay'ın durumunun zor olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.