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Aktüel

Alt geçidi su bastı, araçta kalan 3 kişi sırtta taşınarak kurtarıldı

Elazığ’da sağanak yağış nedeniyle bir alt geçici su bastı, mahsur kalan araçtaki 2’si çocuk 3 kişiyi itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:29:52 -
Alt geçidi su bastı, araçta kalan 3 kişi sırtta taşınarak kurtarıldı

Elazığ’da sağanak yağış nedeniyle bir alt geçici su bastı, mahsur kalan araçtaki 2’si çocuk 3 kişiyi itfaiye ekipleri sırtında taşıyarak kurtardı.


Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış Elazığ’da etkili oldu. Kısa süreli çok kuvvetli olarak etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde bazı sokaklarda su birikintisi oluşurken, Aksaray Mahallesi alt geçidi de su doldu. Su dolan alt geçitte içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil mahsur kaldı. Araçtakilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine giden ekipler, araçta mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişiyi sırtında taşıyarak kurtardı.


Daha sonra alt geçitteki suyun boşaltılması için çalışma başlatıldı.

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