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Alsan: “Samsunspor başarıya aç bir takım”

14 tane teklif vardı.

05 Eylül 2019 Perşembe 17:30
Alsan: “Samsunspor başarıya aç bir takım”

14 tane teklif vardı. Buraya gelmemdeki en büyük etken Samsunspor’un başarıya aç bir takım olmasıydı” dedi.


Alsan, Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Transfer kararını verirken hiç düşünmediğini kaydeden Alsan, “Bana TFF 1. Lig’de Samsunspor ile birlikte 13-14 teklif vardı. Bu teklifleri sıraya koyduğum zaman gözümde her zaman birinci sırada Samsunspor vardı. Başarıya aç bir takım, başarıya aç bir camia ve başarıya aç bir hocamız var. Benim buraya gelmemdeki en büyük etken bu oldu” dedi.



“Samsunspor’a çok iyi katkılar vermeye geldim”


Samsunspor’un şu anda bulunduğu konumu kesinlikle hak etmediğini belirten Alsan, “El birliği ile bu takımı inşallah bir üst lige çıkartacağız. Oradan da bir süper lige çıkartmayı düşünüyoruz. Samsunspor’a çok iyi katkılar vermeye geldim. İki yönlü oynayabilen, sert, agresif bir oyuncuyum. Hocamızın da istediği bir tarzda oyuncu olduğumu düşünüyorum. Gözü kara, hiçbir şeyden korkmayan bir oyuncuyum. Samsunspor’a çok büyük katkılar vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



“Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum”


Pendikspor maçına 3 puan için çıkacaklarını aktaran Alsan, “Taraftarlarımızın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlara güzel futbol ve mücadele izleteceğimizden şüpheleri olmasın. Herkesi maça bekliyoruz. Bu sezon iç sahadaki ilk maçımız ve taraftarımız ile birlikte 3 puanımızı alacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 17:30
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