Alperenlerden Suriyelilere kardeşlik gülü

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Kayseri'de yabancı uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız çocuğunu taciz etmesinin ardından kentte büyük bir gerginlik yaşandı. Şehrin pek çok noktasında patlak veren provokasyonda Suriyelilere ait olduğu belirlenen evler saldırıya uğrarken, işyerleri ateşe verildi, otomobiller ise parçalandı. Son günlerde yaşanan gerginlik sebebiyle korku ve endişeye kapılan Suriyeli muhacir kardeşlerimizi Yesevi Alperenler Derneği sahip çıktı. İstanbul Fatih’te Suriyeli esnaf ve komşuları ziyaret ederek gül dağıtan Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican ve beraberindeki heyet, alın teriyle evlerine rızk götüren mülteci kardeşlerimizin gönüllerine su serpti. Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olayın ardından bazı illerde Suriyelilerin evlerine ve iş yerlerine saldırılar yapıldığını, bunun ciddi bir provokasyon var. Hem dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek hem de bizi birbirimize düşürerek coğrafyamızdaki emellerine ulaşmak isteyen emperyalistlere; ne yaparsanız yapın biiznillah hedeflerinize ulaşamayacaksınız, mesajı vermek açısından güzel ve anlamlı bir ziyaret oldu. Bizi dostça, kardeşçe karşılayıp ağırlayan Suriyeli esnaf kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TÜRK KİMLİĞİNE SIĞMAYAN GÖRÜNTÜLER

Kürşat Mican’ın açıklamaları şöyle: “Kayseri'de ahlaksız bir Suriyelinin yaptığı rezillik sonrasında ortaya çıkan ve bazı illerimize de sıçrayan olaylar Türk Milletinin ruhuna asla yakışmayan çirkin ve nahoş görüntülere sebep olmuştur. Çocuğa tacizde bulunan sapık devlet eliyle hapse tıkılmıştır ve en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır. Devletimiz gerekeni hemen yaptığı halde bu menfur olay üzerinden karanlık odaklar sahneye çıkıp ülkemize sığınmış mazlumların işyerlerini kundaklayıp, evlerini basıp, araçlarını parçalayarak ve öldüresiye dayak atarak, tehdit ve hakaretlerle olayı çok farklı boyutlara taşımak istemişlerdir! Biz buradan kimlerin maşası ve kuklası olduklarını iyi bildiğimiz bu kirli elleri, bu vandalları, tarih bilincinden yoksun bu şuursuzları uyarıyoruz; kendinize gelin, yakarak, yıkarak, asayişi bozarak Vatan ve Millet düşmanlarının ekmeğine yağ sürmeyin. Düzensiz göçmenlerle ve mültecilerle ilgili var olan sorunları yüce Devletimiz çözecek kudrette ve kabiliyettedir! Etrafımız ateş çemberiyken, dünya büyük bir belirsizlik girdabındayken ve neredeyse 3. Cihan harbine ramak kalmışken, tüm dünyada huzursuzluk, adaletsizlik, haksızlık had safhadayken biz bize yakışanı yapmalıyız, devletimizin arkasında birlik ve beraberlik içinde daha fazla kenetlenmeliyiz, konu ne olursa olsun devletimize güvenmeli, içerde sükuneti ve asayişi bozacak tüm aşırılıklardan kaçınmalıyız!

YAKIP YIKARAK KARDEŞLİK OLMAZ

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Tarih boyunca Türk milletinin mazlumların sığınacak kapısı olduğuna değinen Mican, “Bu Vatan hepimizin. Vatanımıza sahip çıkmak yakarak, yıkarak, ev ve işyerlerini basarak, mazlumları döverek olmaz! Tarih boyunca Türk Milleti merhamet ve adalet medeniyetinin mensupları olarak mazlumlara sahip çıkmış, zalimlerin karşısına dikilmiş, hüküm sürdüğü devasa topraklarda asırlar boyu 72 milleti huzurla, sükunla ve adaletle yönetmiştir. Türk Milletinin şanlı tarihi tertemizdir, pir-ü pakdır! Zalimliğe, haksızlıığa, barbarlığa yer yoktur.

Bugüne kadar omuzlarımızda şanla, şerefle taşıdığımız bu emsalsiz tarihsel sürecimizi lekelemeye, Türk Milletini farklı göstermeye kimsenin hakkı yoktur! Asil Türk Milleti tarihin hiçbir döneminde zalimliğe tevessül etmemiş, barbarlık ve vandallığa asla başvurmamıştır. Her daim din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan mazlumlara sahip çıkmış, onları koruyup kollamış, hamilik yapmıştır. Son birkaç gündür husule gelen olaylar Necip Türk Milletine, 5 bin yıllık tarihimize, kültür ve medeniyetimize yakışmaz. Şanlı ecdadımızın mezarda kemikleri sızlar. Gerek şahsi gerek sosyal problemler karşısında tepkilerimizi yasalar çerçevesinde ortaya koymalıyız. Ortalığı karıştırarak devletimize ve milletimize düşman olanları sevindirmemeliyiz! Unutmayalım ki; Türk Milletinin eli mazlumlara ancak yardım etmek için uzanır! Biz de bugün burada son günlerdeki olayların ardından korku ve panik girdabına kapılan, helalinden ekmeğini kazanmaya uğraşan Suriyeli esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik” açıklamasını yaptı.