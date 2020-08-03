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Aktüel

Alperen Ocakları, Afganistan'da bin 500 aileye kurban eti dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 20:12:43 -
Alperen Ocakları, Afganistan'da bin 500 aileye kurban eti dağıttı

KABİL (AA) - Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Afganistan'ın kuzeyinde bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

Vakıf, Cüzcan vilayetindeki Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi'nde kurban dağıtım töreni düzenledi.

Burada konuşan Alperen Ocakları Yalova İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Tamgüç, bu yıl da Afganistan'daki ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttıklarını ifade etti.

Afganistan merkezli Alperen Eğitim Vakfı Başkanı Feyzullah Nazari de Türk halkının her zaman Afganların gönlünde ayrı yere sahip olduğunu kaydetti.

Nazari, Alperen Ocaklarına, Afganistan'a yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

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