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Gündem Alper Gezeravcı'ya kritik görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Gündem

Alper Gezeravcı'ya kritik görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Yeniakit Publisher
2024-02-13 01:14:00 - 2024-02-13 01:51:12
Alper Gezeravcı'ya kritik görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Alper Gezeravcı, Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoglu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Mehmet Nefes ve İsmail Doğan TUA Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Görevden alma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan bir başka karara göre ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Afşın Burak Bostancı, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı. 

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