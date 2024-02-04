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Gündem Alper Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Sabırsızlıkla bekliyorum!
Gündem

Alper Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Sabırsızlıkla bekliyorum!

Yeniakit Publisher
2024-02-04 22:07:00 -
Alper Gezeravcı'dan dönüş mesajı: Sabırsızlıkla bekliyorum!

Hava koşulları nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönüşü ertelenen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'dan yeni mesaj geldi.

Spacex'in olumsuz hava koşulları nedeniyle Dünya'ya dönüşünü ertelediği Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları söyledi: "Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının dünyaya dönüşü bir kez daha ertelenmişti. SpaceX şirketi Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtti.

Açıklamada, Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.

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