Alper Gezeravcı uzay görevini tamamladı ama… Geri nasıl dönecek? Adım adım dönüş yolu

Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın Uzay İstasyonu'na ulaşması gibi uzaydan geri dönüş yolculuğu da oldukça ilgi çekici bir serüvenden oluşuyor.

SpaceX'in Dragon uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) Dünya'ya dönüşü belirli aşamalardan oluşuyor.

Bu süreç, aracın istasyondan ayrılmasından Dünya'ya inişine kadar çeşitli teknik ve fiziksel adımları içeriyor.

Dragon uzay aracı ilk olarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan otomatik komutlarla veya yer kontrol merkezinin komutlarıyla ayrılacak.

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Uzay aracı, istasyondan güvenli bir mesafeye ulaşana kadar üzerinde bulunan itici sistemler kullanılarak bir dizi manevra yapacak.

Dünya'ya dönüş için Dragon, belirli bir hız ve açıyla yörüngeden ayrılacak. Bu, Dünya'nın atmosferine doğru kontrollü bir giriş yapabilmek için oldukça önemlidir.

ATMOSFERE GİRİNCE ALEV ALIYOR

İticilerin ateşlenmesiyle araç yörüngeden çıkarıp Dünya'ya doğru yavaşlatarak atmosfere giriş rotasına sokacak.

Atmosfere giriş esnasında Dragon uzay aracı, ciddi ısı ve sürtünme kuvvetleriyle karşılaşacak.

Kapsül alev alacak ama neyse ki aracın ön kısmındaki ısı kalkanı, aşırı sıcaklıklara dayanacak şekilde tasarlanmış olduğundan bir zarar görmeyecek.

PARAŞÜTLER AÇILACAK VE HIZI DÜŞECEK

Atmosferin daha yoğun katmanlarına ulaşıldığında, Dragon önce iki küçük paraşüt açarak hızını düşürecek. Daha sonra ana paraşütler açılacak.

Bu paraşütler, aracın hızını önemli ölçüde azaltır ve kontrollü iniş sağlayacak.

Dragon genellikle okyanusa veya özel olarak belirlenmiş bir kara alanına iniş yapacak.

İnişin ardından, kurtarma ekipleri Dragon uzay aracına hızla ulaşacak. Eğer okyanusa iniş yapılmışsa, bir gemi aracı alacak ve kıyıya getirecek. Ardından mürettebat güvenli bir şekilde araçtan çıkarılacak.

ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?

14 gün boyunca uzayda zaman geçiren ve çeşitli deneyler yapan Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu 2 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Axiom Space şirketi tarafından yapılan paylaşımda, ekibin Türkiye saati ile 17.50'de istasyondan ayrılacağı belirtildi.

ALPER GEZERAVCI NEREYE İNECEK?

Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek.

Kapsülün Florida'nın eyaleti olan Orlando'nun açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.

UZAYDAN DÜNYAYA GERİ DÖNÜŞ NASIL OLUYOR?

İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'nın uzaydan dönüş yolculuğu nasıl olacak videolu olarak sizler için anlattık..