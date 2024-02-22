Alper Gezeravcı öyle bir cevap verdi ki! Cüneyt Özdemir sadece bakakaldı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cüneyt Özdemir'in YouTube programına katılarak 'Turist olarak uzaya gitti, 55 milyon dolar verildi' iddialarını canlı yayında yanıtladı.

Cüneyt Özdemir, Gezeravcı'ya "İyi niyetle bir sürü şey söylüyorsunuz. Özellikle bir grup hesap kimi FETÖ, kimi muhalif, kimi şuursuz bütün bunları alıp bu hikayeyi etkisizleştirmek ya da biraz daha küçültmek için kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi '55 milyon dolar verildi ve siz oraya turist olarak gittiniz.' Bütün dünyada uzay sektörü özelleştiriliyor. Nitekim bu devletlerin üzerinden alınıyor. Siz bunları duyduğunuzda ne düşündünüz. Turist olarak mı gittiniz?" sorusunu yöneltti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Astronot Alper Gezeravcı, "Sorunun çıkış noktasıyla ilgili küçük bir cevap vereyim. Bunu dile getiren insanlarımız Türkiye'den Amerika'ya ya da Amerika'dan Türkiye'ye bir uçuğa binip iş için bir yerden bir noktaya giderken para verdiklerinde turist olarak mı gelmiş oluyorlar?" diyerek o iddialara yanıt verdi.

"DÖRT DÖRTLÜK CEVAP"

Özdemir, Gezeravcı'nın verdiği yanıt karşısında "Dört dörtlük cevap, gerçekten şahane bir cevap verdiniz" dedi.

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Gezeravcı sözlerine şu şekilde devam etti:

Ya da az önce göstermiş olduğunuz topla attığınız deneylerde ilkokul çocuğu için yapılmış bir deneye, ilkokul çağındaki çocuğun zihninde hiçbir şey ifade etmeyen, yer çekimsiz ortamla ilgili fikir yaratmak için yapılmış bir deneyin benzerini o çocuk okulda farklı bir deney ünitesinde bir şeyleri denediğinde çok basit bir şey denediğinde babasının parasını çar çur mu etmiş oluyor? İlkokul çağındaki bir çocuk okulundaki laboratuvarında deney yaptığında. Yani algı eşiğinin birazcık düzeltilmesi gerekiyor. Bu proje ısrarla vurguluyorum yetişkin insanlarımıza değil bu ülkenin geleceğini teşkil edecek, şuanda sizin de Amerika'da gururla gördüğünüz Türk bilim insanlarının kendi ülkesinin kaynaklarıyla kendi ülkesinin özgüveniyle dünyada uzay tarihinin ilerleyen döneminde imza atacak çocukların geleceği. İnsanlar bu projeyi örselemeye çalışırken aslında kendi çocuklarının geleceğini örseliyorlar.