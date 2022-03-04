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Gündem Alpay Özalan’dan muhaliflere SİHA dersi
Gündem

Alpay Özalan’dan muhaliflere SİHA dersi

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan; dünyanın SİHA’ları övdüğünü, sözde muhalif meydanın ise karaladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 15:17:00 -
Alpay Özalan’dan muhaliflere SİHA dersi

 Yeni Akit/Ankara 

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Dünya SİHA'ları övüyor, birçok ülke sipariş için kuyruğa giriyor. Muhalif medya ise karalamak için rezilleştikçe rezilleşiyor. Bu muhalefet, Türkiye karşıtıdır. Kurdukları ittifak, Türkiye karşıtıdır. Söz konusu vatanken bile ülkenin altını oyma peşindeler. Yazıklar olsun size!” ifadelerine yer verdi.

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