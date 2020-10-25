Alpay Özalan böyle tepki gösterdi: Çok şükür ki...

Endonezya'dan devşirilen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders alçak bir paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi bir kez daha hedef aldı.

Wilders, Başkan Erdoğan'ın resmedildiği alçak bir karikatürü paylaşarak Erdoğan'a "terörist" deme cüretinde bulundu.

Bunun üzerine Wilders'a AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki geldi.

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı alçakça hedef almış. Çok şükür ki Geert Wilders ve onun gibileri kudurtan bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımızın hakkı söylemesi işlerine gelmiyor. Bu yüzden Batı kuklası, teslimiyetçi muhalefeti destekliyorlar." ifadelerini kullandı.