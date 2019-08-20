Alparslan: "Silifke’nin tarihi potansiyelini ayağa kaldıracağız"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Silifke’de restorasyon ve kazı çalışmaları devam eden tarihi alanlarda inceleme yaptı. Bakan Yardımcısı Alparslan “Silifke’nin ve Uzuncaburç’un tarihi potansiyelini ayağa kaldıracağız” dedi.

İlk olarak Silifke Kaymakamlığını ziyaret edip burada bir brifing alan Alparslan ve beraberindekiler, sırasıyla Silifke Kalesi, Seka arazisi, Seka Limanı, Uzuncaburç, Olba Antik Kenti ile Canbazlı kilisesinde incelemelerde bulunup, kazı ve restorasyon başkanlarından bilgi aldı.

Silifke ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Emin Kurt ile bazı daire müdürleri eşlik etti.

Uzuncaburç Antik Kenti gezisi sonrasında gazetecilere bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, “Burası Türkiye’nin Anadolumuzun her yerindebiliyorsunuzçok zengin ve kültürel miraslarımız var. En nadide örneklerinden bir tanesiüzerinde duruyoruz. Hocamızın da ifade ettiği gibi belki Anadolu’nun önemli merkezlerinden bir tanesi. İnşallah çok kısa zamanda çok doğru projelerle burayı dünyanın ve ülkemizin en bilinen alanlarından bir tanesi yapıp hem kültürel zenginliğimize katıp, hem de gelecek kuşaklara aktarma bizim en önemli sorumluluklarımızdan bir tanesi. Mersin ilimiz çok büyük birkültür potansiyeline ve turizm potansiyeline sahip En güzel örneklerinden bir tanesini de burada görüyoruz. İnşallah biz bakanlık olarak arkeolojik kazılarımızı 12 aya yayma projesi kapsamına aldık. Önümüzdeki günlerde bu proje kapsamında çok sağlıklı ve çok doğru bir şekilde buranın arkeolojik kazılarını gerçekleştirip, restorasyonlarını da yapıp inşallah ülkemiz ve insanlığın hizmetine sunacağız. Ben sayın bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Buranın potansiyelini inşallah hızlı bir şekilde hocamız aracılığıyla ayağa kaldıracağız” dedi.

"Uzuncaburç’u Türkiye’nin ikinci Efes’i yapacağız"

Türkiye’nin ikinci Efes’inin de Uzuncaburç olabileceğinin altını çizen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’da yaptığı açıklamada, “Uzuncaburç’un geçmişine baktığımızda üç bin yıllık bir geçmişi var. Üç bin yıl önce burası başkent olarak kullanılmış. Tüm yollar bu başkente yani Uzuncaburç’a çıkıyor. Buraya insanlar haç yapmak için geliyorlarmış o dönemde. Şu anda biz tapınak bölümündeyiz. Geçen yıl buraya yine gelmiştik. Süratle Uzuncaburç’un gerçekten hem Silifke’mize hemMersinimize hem de ülkemize kazandırılması amacıyla çok yoğun ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık. Valiliğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteğiyle uygulama proje çalışmalarını başlattı. Burada bir Antik Tiyatromuz var. Antik Tiyatromuzun projesi bitti. Şu anda ihale aşamasına geldik. Tapınağa yönelik proje çalışmalarımız bitti. Bunun dışında Helenistik Kuleyle ilgili yine proje çalışmalarımız bitti. Ve bu projelerimiz aşağı yukarı 12-13 milyon liralık bir yatırım gerektiren durumsöz konusu. İnşallah bu yılki Kültür ve Turizm Bakanlığımızbu yıl 2020 yılı yatırım programına alacak ve uygulama projelerini hemen başlatacağız. Burayla ilgili yapılması gereken tüm çalışmaları yapacağız. Burada yine projesi henüz başlamamış olan kısımlarımız var. Bunlara yönelik olarak da Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve valiliğimizişbirliği halinde bu kalan kısımların projesini de yapacaklar. Buranın birkaç yıl sonra ben inanıyorum ki Uzuncaburç, özellikle yabancıların en önemli ilgi merkezlerinden birisi haline gelecek. Burada bazı eski konutlarımız var. Valiliğimiz buranın kamulaştırılmasını sağladı. 12 tane evin kamulaştırılmasını sağladı. Bu yörede aşağı yukarı 2 bin civarında yaşayan vatandaşımız var bu mahallemizde. İnşallah proje kapsamında biz buradaki evlerin restorasyonunu, burada yaşayan vatandaşların bir eğitim programından geçirilmesi, gelen turistlere hizmet edebilecek bir altyapı ortamının oluşturulmasını sağlayacağız. Hepsinden önemlisi de çevre düzeni planını bir an önce tamamlayıpburaya giriş ve çıkışların çok daha kontrollü yapılmasını sağlayacağız. Burası çok önemli bir merkez haline gelecek. Efes neyse burası da ikinci bir Efes olacak. Sayın valime, kazı başkanı hocamız ve ekibine milletvekillerimize, muhtarımız buradalar çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakan yardımcımız Nadir Beye de huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Buraları gördükten sonra en az birkaç günlüğüne daha buraya gelmemiz gerekiyor, daha detaylı çalışmamız gerekiyor ifadesini kullandı sayın Bakan yardımcımız. İnşallah bir sonraki süreçte de sadece Silifke değil, Tarsus, Aydıncık ve diğer turizm bölgelerimizde de detaylı incelemelerde bulunacağız, eksiklikleri gidereceğiz. Artık önemli derecede proje çalışmalarımız bitti uygulama için yatırım programına alıp, ihale sürecine gireceğiz. Buranın restorasyonuna yönelik çalışmalarımızı başlatacağız. Sayın Bakanımızın talimatıyla burada 12 ay kazı gerçekleştirilecek. Kesintisiz bir şekilde kazı çalışmaları devam edecek. Kazı çalışmaları ile ilgili gerekli ödeneği Bakanlığımız sağladı. Buralar Ülkemizin ve Mersinimizin kazancı olacak” dedi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu ise Uzuncaburç’un Mersin civarının antik dönemdeki başkenti olduğunu ifade ederek, “Bölgedeki en erken taş mimariyi burada görüyoruz. M.Ö 3. Yüzyıldan itibaren buradaki mimariyi takip edebiliyoruz ve çok daha enteresan şekilde bütün bunlar çok sağlam bir şekilde ayakta kalabilmiş. Kentteki birçok yapı ise M.S 1yüzyılda Roma tarafından buraya eklenmiş. Çünkü burası o dönem bu bölgenin hem başkenti hem de dinsel merkezi. Bu yüzden haç merkezi olarak burayı değerlendirmişler. Kenti tapınaklarla ve anıtsal yapılarlasüslemişler. Uzuncaburç Mersin‘in geleceğine büyük bir tarihi ve turistik yatırımdır” dedi.