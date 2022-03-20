Alparslan Kuytul ile Fetullah Gülen arasında dikkat çeken benzerlik!
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yandaşlarının "liderlerini" yelpaze ile serinlettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul bugün Adana'da gerçekleştirdiği provokasyonla FETÖ'cü hainlerden tam not aldı.
Peker'den umudunu kesenler Kuytul'a sarıldı!
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den umudunu kesen muhalefet, CHP yandaşı medya ve FETÖ'cüler, Kuytul'un provokasyonu üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
Öte yandan sosyal medyada Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yandaşlarının "liderlerini" yelpaze ile serinlettiği anlara ilişkin görüntüler gündem oldu. Aradaki benzerliğe dikkat çeken Twitter kullanıcıları provokasyonun büyüklüğüne vurgu yaptı.