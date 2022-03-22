Alparslan Kuytul ahlak sınırlarını aştı! Bakan Soylu'ya ağır ifadelerle cevap verdi

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TV Net canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'un süregelen provokasyonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Soylu, Kuytul için, "Karşımızda dışarıdan talimat alan bir şaklaban var." dedi.

Alparslan Kuytul, Bakan Soylu canlı yayında konuşurken, Furkan Vakfı üyeleri ile yaşanan olayları değerlendiriyordu. Kuytul, Youtube yayını sırasında Bakan Soylu'nun kendisi için söylediği sözlere ağır ifadelerle cevap verdi.

Ahlak sınırlarını aştı: Ben şerefsizim...

"Süleyman Soylu biraz önce canlı yayında hakkımda 'kökü dışarıda' demiş." ifadesini kullanan Kuytul, "Eğer benim köküm dışarıdaysa ben şerefsizim. Eğer benim köküm dışarıda değilse, bana iftira atıyorsa şerefsizliği kabul ediyor mu?" dedi.

Kuytul bu sözlerini Twitter hesabından da paylaşırken, "Soylu görevden alınsın." hashtagh'ini kullandı.