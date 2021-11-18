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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yeni tanıtım
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan nefes kesen yeni tanıtım

TRT'nin sevilen tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 23:34:00 - 2021-11-18 23:34:45

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi geçtiğimiz haftalarda yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı dizinin heyecanla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Nefes kesen tanıtıma Alparslan'ın "Ben canımı devletimin yoluna sermişim" sözleri damga vurdu.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 22 Kasım Pazartesi günü TRT ekranlarında olacak.

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