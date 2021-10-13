Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncusu Barış Arduç’a büyük sürpriz

TRT1 ekranında geçen sezon Uyanış Büyük Selçuklu’nun devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu heyecanla bekleniyor. Fahriye Evcen ile birlikte dizinin başrolünde oynayacak olan Barış Arduç, kariyerindeki en önemli rollerden birisini oynayacak.

Sultan Alparslan rolünü üstlenen Arduç sette yoğun zaman geçirirken, yaptığı yardım faaliyetleriyle de köy okullarına destek olmaya devam ediyor.

Barış Arduç’un hayranları 34. Yaş gününde sürpriz yaptı. Köy Okulları Yardım projesinin instagram hesabından yapılan paylaşımda, ünlü oyuncunun hayranlarının çocukların ihtiyaçlarını karşıladığı açıklandı. Ünlü oyuncuya çocuklardan hoş bir doğum günü sürprizi geldi.

Hazırlanan video Instagram’da paylaşıldı.

Köy Okulları Yardım Projesi’nin instagram hesabından yapılan duyuru şöyle:

“Sevgili Barış Arduç… Sevenleriniz, Köy Okulları Yardım Projesi derneği aracılığı ile, Minik Kalplerin yüzündeki gülümsemeyi armağan etmek istediler ve daha önce “Barış Arduç kütüphanesi” açılan okulumuzda çocuklarımızın okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayarak doğum günü hediyelerinizi çocuklara ulaştırdılar.”