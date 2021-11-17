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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu Çortunel kimdir, Çortunel'i kim oynuyor?
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu Çortunel kimdir, Çortunel'i kim oynuyor?

Çortunel'i kim oynuyor? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizini takip edenlen Çortunel karakterinin kim olduğunu tarihte yaşayıp yaşamadığını araştırıyor. Peki, Çortunel'i kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 18:02:00 -
Alparslan: Büyük Selçuklu Çortunel kimdir, Çortunel'i kim oynuyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindeki Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle 8 Kasım'da ekranlara geldi. Yayımlanan iki bölümüyle büyük ilgi toplayan diziyi izleyenler ise Çortunel'in kim olduğunu araştırmaya başladı.

Alparslan: Büyük Selçuklu Çortunel kimdir, Çortunel'i kim oynuyor?

Çortunel, Sultan Alparslan'ın düşmanıdır. Dizinin ikinci bölümünde öldürülen Çortunel karakteri diziden ayrıldı. Dizide Çortunel karakterini ise Ogeday Girişken oynuyordu. Peki, Ogeday Girişken kimdir?

Ogeday Girişken kimdir?

Ogeday Girişken 27 Nisan 1992'de Adana'da dünyaya geldi.  Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı.

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