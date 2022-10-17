Alparslan Büyük Selçuklu 32. yeni bölüm izle tek parça kesintisiz son bölüm full izle! Alparslan'a ihanet edecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 32. bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümde Grigor, Razeen'in Alparslan için çalıştığını öğrenmiş, kızını ve karısını rehin tutarak artık kendisi için çalışmasını kesin bir dille istemişti. Razeen Alparslan'a ihanet edecek mi? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 32. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Alparslan Selçuklu son bölüm izle tek parça (32. bölüm)

ALPARSLAN SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Alparslan ve Seferiye'nin düğününde Seferiye'ye bir suikast girişimi olmuş, Alparslan bu suikastı son anda engellemişti.

Suikastçı bu işin arkasında Yınal'ın olduğunu söyleyerek Yınal'ı zan altında bıraktı. Bu evliliği başından beri istemeyen Yınal böyle bir işe kalkıştı mı? Yoksa Yınal ismini ortaya atılarak gerçek suçlu kendini gizlemeye mi çalışıyor?

Alparslan bu meselenin peşine düşecek ve perde arkasını araştıracak. Düğün suikastının kendisine yıkılması sebebiyle şaşkın, öfkeli ve hırsla dolu olan Yınal, bu iftira karşısına ne yapacak?

Yalnızca suikastçının değil, silahı yapan Buharalı ustanın da onun adını zikretmesi Yınal'ı daha da zor duruma sokacak. Yınal kendini aklayabilecek mi? Öke, Yınal'ı bu çetin imtihandan kurtarmak için neler yapacak? Grigor, Razeen'in Alparslan için çalıştığını öğrenmiş, kızını ve karısını rehin tutarak artık kendisi için çalışmasını kesin bir dille istemişti.

Razeen bu teklif karşısında ne yapacak? Ailesini korumak için Alparslan'a ihanet edecek mi?

Grigor, düğündeki suikastın arkasında kendisinin olduğunu gizleyebilecek mi?