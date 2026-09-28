  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İblis, suç kanıtlarını yok etmenin peşinde! Enkazdaki şehitlerin üzerine üs kuruyor Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü Gazeteci Sinan Burhan’dan fon isyanı! “Vicdansızların donlarına kadar alınsın!” Batı Yaka’da vicdansız gasp! Fanatik İsrailliler Filistinlilerin zeytinlerini çaldı! Yurda dönen Balcı emniyete teslim oldu: 4. dalgada gözaltı sayısı 9’a yükseldi Kur'an ile dalga geçen soytarı, 19 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi İkinci toplantı sona erdi: İşte Kurul'un aldığı yeni kararlar MASAK'ın dijital altyapısına sızmışlardı: 4 FETÖ'cü haine adliyede kelepçe! CHP’li eski vekilin kardeşi de vurguncu çıktı! ‘Balıkçı İsmet’in 3 milyarlık fon çıkışı mercek altında Soytarı mahkemeye çıkarıldı! Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu
Dünya BAE'den insanlıktan utandıran itiraf!
Dünya

BAE'den insanlıktan utandıran itiraf!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
BAE'den insanlıktan utandıran itiraf!

Birleşik Arap Emirlikleri, terör devleti İsrail'in bebek katili sözde Başbakanı Netanyahu'nun ziyareti ve Bin Zayid ile görüşmesini doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ülkeyi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 27 Eylül'de BAE'yi ziyaret ettiği doğrulandı.

Bin Zayid'in Netanyahu'yu karşıladığı belirtilen haberde, görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı kaydedildi.

 

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, dün ismini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Başbakan Netanyahu'nun sabah saatlerinde BAE'ye gittiğini aktarmıştı. Haberde, Netanyahu'nun gün boyu BAE'de kaldığı ve Bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Haaretz gazetesi, daha önce Bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığını iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından yalanlanmıştı.

İsrailli bakandan alçak sözler! "Gazze'de yaptığımızı orada da yapmalıyız"
İsrailli bakandan alçak sözler! "Gazze'de yaptığımızı orada da yapmalıyız"

Gündem

İsrailli bakandan alçak sözler! "Gazze'de yaptığımızı orada da yapmalıyız"

Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz
Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz

Dünya

Pezeşkiyan’dan katil İsrail ve ABD’ye rest: Saldırılara direndik, direnmeye devam edeceğiz

Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı
Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

Dünya

Hamas, İsrail'in şeytani planını açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23