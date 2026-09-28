Tera fon krizi hisselerindeki vurgun operasyonunda SPK biletleri kesti!

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemesini tamamladı. Kurul, 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken 39 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi, 24 kişinin lisansını iptal etti.

SPK düğmeye basarak Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili geniş kapsamlı yaptırım kararlarını açıkladı. Kurulun incelemesi sonunda çok sayıda isim hakkında adli ve idari işlem kararı çıktı.

37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2026 tarihli bülteninde yer alan karara göre, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler mercek altına alındı. Yapılan incelemenin ardından 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK, söz konusu işlemleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirdi. İlgili madde, sermaye piyasalarında işlem bazlı piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri içeriyor. Kurulun suç duyurusu kararı, ilgili kişiler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor. Bundan sonraki hukuki süreç, yetkili adli makamların değerlendirmesiyle ilerleyecek.

39 KİŞİYE 2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK yalnızca suç duyurusuyla yetinmedi. Kurul, inceleme kapsamında 39 kişi hakkında 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanmasına da karar verdi. Böylece ilgili kişiler, kararın kapsamına giren süre boyunca sermaye piyasalarında belirlenen işlemleri gerçekleştiremeyecek. Kurul ayrıca 24 kişinin sermaye piyasası lisansını iptal etti.